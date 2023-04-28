Президент Путин подписал закон о постановке диагноза «наркомания» в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому медицинское освидетельствование исключается из процедур для постановки диагноза «наркомания». Соответствующий документ в пятницу, 28 апреля, был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В заключении профильного комитета Совета Федерации говорилось, что в рамках федерального закона «больной наркоманией — это лицо, которому по результатам медицинского освидетельствования поставлен диагноз "наркомания"».

Новый нормативно-правовой акт же исключает медосвидетельствование из числа процедур, в ходе которых может быть поставлен диагноз.

Также 28 апреля президент России подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Он вводит в российское законодательство ряд мер, направленных на полное исключение продажи детям как самих вейпов, так и расходных материалов к ним. Также теперь нельзя продавать эти электронные устройства на ярмарках, выставках и дистанционным способом.

