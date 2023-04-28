Падение рейтинга Байдена объяснили

Политолог Ярыгин назвал традиционным падение рейтинга президента США к концу срока

Падение рейтинга президента США Джо Байдена на третьем году правления — типичная ситуация для американской политики, считает доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил снижение популярности американского лидера.

Падение рейтинга

Рейтинг одобрения работы Джо Байдена в качестве главы государства упал до рекордных 37 процентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения исследовательской службы Gallup.

«Такие показатели невысокие. Показатели от 30 до 40 процентов одобрения деятельности действующего президента типичны для администрации и республиканской, и демократической на третьем году пребывания президента в должности. Такие же показатели, даже чуть ниже были у [экс-президента США] Дональда Трампа. Примерно такие же показатели можно обнаружить и в период президентства [бывшего американского лидера Барака] Обамы», — рассказал политолог.

Причины недовольства населения

Эти результаты нельзя назвать выдающимися, поскольку они лишь отражают динамику усталости от действий текущей администрации, считает американист.

«Последние три администрации — нынешняя Джо Байдена, предыдущие Трампа и Обамы — на них выпадали критические периоды для экономики США. Экономика США с конца администрации первого срока Обамы работала по предотвращению рецессии американской экономики. Американская экономика с 14-15 годов проявляет признаки рецессии, с которыми борются все администрации — демократическая, республиканская, потом снова нынешняя демократическая», — объяснил он.

Каждый раз к третьему году начинается проседание рейтингов одобрения деятельности президента, потому что избиратели не видят эффективной политики по сохранению экономики Григорий Ярыгин американист

Ситуация в экономике

Показатели инфляции, роста безработицы и спада занятости в последние годы негативно сказываются на экономической ситуации в целом, отметил Григорий Ярыгин.

«Это не говорит, что Джо Байден и Трамп не удержали экономику, но динамика отрицательная, поэтому такие низкие показатели одобрения. На четвертом году, когда начинается предвыборная кампания, они немножко идут вверх у действующей администрации. У Байдена они тоже пойдут, для действующего президента это достаточно традиционно. В этом нет ничего говорящего о его поддержке или отторжении избирателями. Это обычная реакция избирательного цикла», — заключил американист.

25 апреля лидер США Джо Байден официально объявил, что планирует выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. «Когда я баллотировался на пост президента четыре года назад, я говорил, что мы сражаемся за душу Америки, и мы все еще делаем это. Сейчас не время останавливаться. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание», — сказал он.