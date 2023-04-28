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16:35, 28 апреля 2023Интернет и СМИ

В Италии конференцию по восстановлению Украины назвали позором

Главред Il Fatto Quotidiano Травальо назвал конференцию по восстановлению Украины позором

Фото: Christian Spicker / / Shutterstock / Fotodom

Главный редактор итальянского издания Il Fatto Quotidiano Марко Травальо назвал конференцию по восстановлению Украины позором. Его комментарий опубликован на сайте газеты.

«Если бы мы прекратили вооружать Киев, мы могли бы организовать что-то более серьезное, чем та клоунада, которую мы устроили. И это — позор! Это позор — организовывать конференции по восстановлению Украины, в то время как мы посылаем оружие, чтобы уничтожить то немногое, что еще осталось от нее», — высказался Травальо.

По мнению главреда издания, западные страны способствуют разрушению Украины, в то время как в Европе проходят конференции по разделу зон влияния на Украине. «Мы будем уничтожать эту страну до тех пор, пока кто-то не решит, что настало время переговоров», — заключил он.

26 апреля итальянские власти провели в Риме собственную конференцию по восстановлению Украины. Ее целью было предоставление Украине подробных предложений по восстановлению страны.

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Олег Давыдов
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