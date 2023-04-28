В Казахстане опровергли отправку военной техники России

Минобороны Казахстана опровергло отправку военной техники в Россию

Министерство обороны Казахстана опровергло информацию об отправке военной техники в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее на видео попало передвижение военной техники из центральной части Казахстана в Алматы. Пользователи сети предположили, что ее отправляют в Россию.

При этом, согласно данным оборонного ведомства, техника возвращалась с плановых занятий по боевой подготовке. «В этой связи просим граждан не реагировать на распространяемые в социальных сетях слухи и доверять только официальным источникам информации», — заявили в Минобороны.

Ранее Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана начал расследование 10 уголовных дел по фактам участия граждан страны в конфликте на Украине. Им грозит от пяти до девяти лет лишения свободы.