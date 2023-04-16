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19:01, 16 апреля 2023Бывший СССР

В Казахстане начали расследование из-за участия граждан в конфликте на Украине

КНБ Казахстана расследует 10 дел по фактам участия граждан страны в конфликте на Украине

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана расследует 10 уголовных дел по фактам участия граждан страны в конфликте на Украине. Об этом сообщает агентство «КазТАГ».

Информация о фигурантах уголовного дела и их действиях пока не раскрывается, так как данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

По статье 172 Уголовного кодекса республики за участие в иностранных вооруженных конфликтах предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет.

Ранее Минобороны Казахстана опровергло сообщения о якобы передаче военной техники Украине. В ведомстве указали, что с августа 2022 года в стране введен запрет на экспорт вооружений и военной техники.

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Алина Гончарова
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