В Казахстане начали расследование из-за участия граждан в конфликте на Украине

КНБ Казахстана расследует 10 дел по фактам участия граждан страны в конфликте на Украине

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана расследует 10 уголовных дел по фактам участия граждан страны в конфликте на Украине. Об этом сообщает агентство «КазТАГ».

Информация о фигурантах уголовного дела и их действиях пока не раскрывается, так как данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

По статье 172 Уголовного кодекса республики за участие в иностранных вооруженных конфликтах предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет.

Ранее Минобороны Казахстана опровергло сообщения о якобы передаче военной техники Украине. В ведомстве указали, что с августа 2022 года в стране введен запрет на экспорт вооружений и военной техники.