В Казахстане начали расследование из-за участия граждан в конфликте на Украине
КНБ Казахстана расследует 10 дел по фактам участия граждан страны в конфликте на Украине
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана расследует 10 уголовных дел по фактам участия граждан страны в конфликте на Украине. Об этом сообщает агентство «КазТАГ».
Информация о фигурантах уголовного дела и их действиях пока не раскрывается, так как данные досудебного расследования не подлежат разглашению.
По статье 172 Уголовного кодекса республики за участие в иностранных вооруженных конфликтах предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет.
Ранее Минобороны Казахстана опровергло сообщения о якобы передаче военной техники Украине. В ведомстве указали, что с августа 2022 года в стране введен запрет на экспорт вооружений и военной техники.