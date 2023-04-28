В российском регионе водитель насмерть сбил ребенка на лошади

В Оренбургской области водитель насмерть сбил ребенка на лошади

В Оренбургской области автомобилист насмерть сбил 14-летнего ребенка, который ехал верхом на лошади. Об этом сообщает «КП Оренбург» со ссылкой на управление МВД по российскому региону.

Инцидент произошел в селе Краснохолм 27 апреля. Лошадь, на которой катался мальчик, выбежала на перекресток, где на нее наехал водитель Nissan.

В результате произошедшего ребенок и животное скончались на месте от полученных травм, а автомобиль получил сильные механические повреждения. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что на трассе во Владимирской области водитель иномарки сбил 14-летнюю школьницу на лошади и попал на видео. Девочка попала в больницу с различными травмами.

