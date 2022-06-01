Россиянин сбил 14-летнею школьницу на лошади и попал на видео

На трассе во Владимирской области водитель иномарки сбил 14-летнею школьницу на лошади

На трассе под Гусь-Хрустальным Владимирской области водитель иномарки Renault сбил 14-летнею школьницу на лошади. Видео с места опубликовано в Telegram-канале Shot.

На появившихся кадрах видно, как российский водитель движется по дороге. Неожиданно перед авто выскакивает юная наездница. Девочку от удара отбросило на асфальт.

Позже выяснилось, что школьница была доставлена в региональную больницу с различными травмами. Местные медики не сумели помочь девочке и направили ее в столичную клинику имени Рошаля. Там ребенка прооперировали.

Сейчас школьница пришла в себя и чувствует себя хорошо. Лошадь после ДТП усыпили, водитель серьезных травм не получил.

14-летняя пострадавшая занимается катанием верхом на одной из местных конюшен. Обычно россиянка тренировалась на территории, но в день случившегося решила выбраться на проезжую часть.

Ранее в Челябинской области пьяный водитель насмерть сбил девочку и травмировал ее сестру.

Водитель с 30-летним стажем был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В районе дома №16 по улице Береговой он совершал обгон и не справился с управлением, влетев в двух подростков, которые шли по обочине.