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12:29, 28 апреля 2023Россия

Охранник российской гимназии ударил ученика дубинкой и попал на видео

В Красноярске охранник гимназии ударил ученика дубинкой и попал на видео

В Красноярске охранник гимназии ударил дубинкой одного из учеников. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канала «Подъем».

На кадрах мужчина с бородой и в одежде с надписью «Охрана» берет за руку сидящего на скамейке молодого человека и просит его встать. «Прости», — говорит в этот момент женский голос за кадром. Не дождавшись ответа, он замахивается на школьника дубинкой в форме тонфы и бьет его по плечу. После этого мальчик подчиняется и встает.

Случившееся уже прокомментировали в городском управлении образования. Там отметили, что удар пришелся на спинку сидения. «Ребенок не пострадал, охранника заменили в этот же день», — резюмировали в управлении.

Ранее охранника одной из подмосковных школ обвинили в изнасиловании двух девочек прямо в стенах заведения. В полицию обратился отец одной из пострадавших. По его словам, мужчина надругался над его ребенком в раздевалке. Позже с аналогичным заявлением в органы МВД России обратился отец еще одной девочки.

Алан Босиков
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