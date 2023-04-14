Российского охранника обвинили в изнасиловании двух девочек в школе

В Подмосковье школьного охранника задержали за изнасилование двух девочек в раздевалке

В подмосковных Люберцах 53-летнего охранника школы-интерната, в котором учатся дети с ограниченными возможностями здоровья, задержали за изнасилование двух девочек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В полицию обратился отец 12-летней ученицы. Он сказал, что охранник надругался над его дочерью в раздевалке. Позже к сотрудникам МВД с таким же заявлением обратился отец 11-летней школьницы.

В отношении охранника возбудили дело. Ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области задержали 32-летнего учителя музыки за приставания к мальчикам.