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20:58, 14 апреля 2023Силовые структуры

Российского охранника обвинили в изнасиловании двух девочек в школе

В Подмосковье школьного охранника задержали за изнасилование двух девочек в раздевалке

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В подмосковных Люберцах 53-летнего охранника школы-интерната, в котором учатся дети с ограниченными возможностями здоровья, задержали за изнасилование двух девочек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В полицию обратился отец 12-летней ученицы. Он сказал, что охранник надругался над его дочерью в раздевалке. Позже к сотрудникам МВД с таким же заявлением обратился отец 11-летней школьницы.

В отношении охранника возбудили дело. Ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области задержали 32-летнего учителя музыки за приставания к мальчикам.

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Елизавета Новикова
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