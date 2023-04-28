Обвиненная в пластике лица Хлои Кардашьян показала шрам от смертельной меланомы

Обвиненная в пластике из-за пластыря на лице Хлои Кардашьян показала шрам от меланомы

Американская телезвезда Хлои Кардашьян, которую обвинили в пластике из-за пластыря на лице, показала шрам от смертельно опасной меланомы. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Hulu.

38-летняя знаменитость снялась в новом выпуске реалити-шоу The Kardashians со четырехсантиметровым швом на щеке. По словам бизнесвумен, ей пришлось удалить опухоль на лице, которая образуется из пигментных клеток меланоцитов. Таким образом врачи предотвратили риск развития рака.

В ролике Кардашьян призналась, что несмотря на успешность хирургического вмешательства, все равно чувствовала себя подавленно. «Меланома смертельна. Мне было очень плохо душевно и физически», — высказалась основательница бренда Good American.

В марте Хлои Кардашьян также отреагировала на обвинения в чрезмерной пластике лица. «Ты не скучаешь по старому лицу?» — пошутил фанат. «Нет», — ответила телезвезда, которую регулярно критикуют за увлечение пластическими операциями и слишком частые обращения к косметологам.