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10:42, 28 апреля 2023Забота о себе

Предложено объяснение беспричинной подавленности и выгорания

Авторы книги «Эффект микростресса»: ежедневные микрострессы приводят к выгоранию

Фото: Anthony Tran / Unsplash

Незаметные ежедневные микрострессы могут вызывать подавленность и выгорание, которые, на первый взгляд, кажутся беспричинными. Такое объяснение предлагают авторы книги «Эффект микростресса» Карен Диллон и Роб Кросс.

По словам Кросса, микрострессы настолько мимолетны, что сознание и организм не успевают их распознать, поэтому, в отличие от обычных стрессов, они не приводят к выбросу гормонов. Несмотря на это, микрострессы накапливаются и негативно воздействуют на человека.

Микрострессы не отпечатываются на лобной доле так, как это происходит при обычном стрессе. Они просто встраиваются в нашу систему, оставляя чувство подавленности, для которого мы не находим причины. Это чувство может быстро привести к выгоранию

Роб Кросспрофессор лидерства в Бэбсон колледже, США
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Диллон добавила, что микрострессы истощают возможности человека, его эмоции, заставляют чувствовать себя кем-то другим. По ее словам, для борьбы с ними не подходит та стратегия, которую, как правило, рекомендуют при обычном стрессе.

Чтобы справиться с микрострессами, по мнению Диллон, нужно определить их источники и сосредоточиться на борьбе с ними. Для этого она предлагает так называемую систему трех двоек: первые два микростресса нужно устранить из жизни, еще два — проигнорировать, и, кроме того, человеку следует избегать двух действий, которые вызывали микрострессы у других.

Ранее ученые из Гарвардского университета и Университета Дьюка обнаружили, что уменьшение стресса в повседневной жизни поворачивает вспять биологический возраст всего за несколько дней.

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Екатерина Улитина
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