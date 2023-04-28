В Подмосковье 11-летний школьник оставил послание и покончил с собой

«МК»: в Подмосковье под окнами дома нашли тело покончившего с собой 11-летнего мальчика

На северо-востоке Подмосковья совершил самоубийство 11-летний ученик пятого класса, оставив перед этим записку с посланием. Об этом пишет «МК».

По информации издания, 27 апреля школьник обсуждал с матерью домашнее задание, но уже через 20 минут его тело обнаружил под окнами многоэтажки случайный прохожий, который сразу вызвал скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка. Характер его травм указывал на то, что пятиклассник, предположительно, покончил с собой.

Как пишет автор материала, полиция установила, что школьник проживал вместе с 32-летней матерью. Родители ребенка были в разводе, но он иногда гостил у отца в Набережных Челнах. При осмотре квартиры была найдена записка: «Цени тех, кто рядом. Я ушел в 18:32». К кому мальчик обращался в своем послании, не уточняется.

По словам матери школьника, в день гибели у ребенка было хорошее настроение. Она также подчеркнула, что мальчик ни с кем не конфликтовал. В свою очередь, педагоги рассказали, что пятиклассник был порядочным и прилежным учеником.

Следственный комитет Подмосковья начал проверку по факту смерти мальчика, пишет издание.

Ранее в Москве совершил самоубийство одиннадцатиклассник, у которого были проблемы с подготовкой к Единому государственному экзамену. Тело 17-летнего школьника обнаружил прохожий под окнами многоэтажного дома на улице Шумилова в Кузьминках.