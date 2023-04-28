В МИД России заявили о грядущем управлении Молдавии из Евросоюза

Захарова считает, что миссия по безопасности ЕС будет управлять Молдавией из Брюсселя

Миссия по безопасности Европейского союза (ЕС) в Молдавии вряд ли посодействует стабилизации ситуации в стране и будет фактически управлять страной из Брюсселя. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

«Вывеска не должна создавать иллюзий относительно того, чем там будут заниматься представители ЕС, осуществляя де-факто внешнее управление Молдавией», — сказала Захарова.

По ее словам, ЕС, ставший геополитическим инструментом США и предпринимающий конфронтационные действия против России, вряд ли сможет посодействовать безопасности Молдавии.

Ранее Совет ЕС утвердил создание гражданской миссии по безопасности для Молдавии в противодействии гибридным и кибернетическим угрозам. Цель миссии, как указывается, — повышение безопасности республики в сфере кризисов и гибридных угроз, включая кибербезопасность и противодействие внешнему вмешательству и информационному манипулированию.