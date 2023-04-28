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17:43, 28 апреля 2023Экономика

Глава ЦБ выступила против внешнего управления в российском банковском секторе

Набиуллина сочла внешнее управление в российском банковском секторе нецелесообразным

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Передача активов западных государств в российском банковском секторе во внешнее управление нецелесообразна, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России. Слова председателя Центробанка приводит ТАСС.

Набиуллина сочла, что решения, касающиеся передачи российских активов под управление вместо ухода иностранных собственников, должны приниматься с «вескими основаниями, связанными со стабильностью функционирования российской экономики».

«В банковском секторе мы не считаем это целесообразным», — подчеркнула глава ЦБ.

Ранее в России пояснили правила внешнего управления иностранными активами.

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Варвара Кошечкина
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