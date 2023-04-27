В России пояснили правила внешнего управления иностранными активами

Замглавы Минфина: управлением зарубежными активами займутся «пострадавшие» фирмы из России

Фактическим управлением иностранными активами займется не Росимущество, а российские компании, пострадавшие от «недружественных» действий Запада, заявил заместитель главы Минфина Алексей Моисеев. Его слова приводит ТАСС.

«То есть кто пострадал, тому и управлять», — объяснил правила нового президентского закона замминистра.

Речь идет об указе, подписанном главой государства Владимиром Путиным 25 апреля. Согласно ему, в случае изъятия российских активов за рубежом в России вводится внешнее управление на активы так называемых недружественных стран. При этом в документе отмечается, что временное управление активами может прекращаться по решению президента России.

В перечень активов, которые подлежат передаче во временное управление, внесены доли зарубежных акционеров в «Юнипро» (компания Uniper) и ПАО «Фортум» (Fortum). Первая компания накануне заявила, что оценивает правовую ситуацию, а вторая сообщила, что не получала официального подтверждения от российских властей.

Эксперты РИА Новостей отмечают, что в список могут также попасть еще 15 компаний, среди которых сырьевой трейдер Glencore, швейцарская компания Nestle, итальянские Danieli и Marcegaglia, американские Procter & Gamble, General Electric. Кроме того, перечень потенциально пополнят Юникредитбанк и Райффайзенбанк, «ИНГ Банк» и Ситибанк, а также компании топливно-энергетического комплекса — британская BP, британско-нидерландская Royal Dutch Shell, французская TotalEnergies и японские Mitsubishi и Mitsui.

