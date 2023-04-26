Uniper оценит ситуацию с передачей активов в России под внешнее управление

Uniper заявила об изучении ситуации с передачей активов в России под внешнее управление

Немецкий энергохолдинг Uniper в настоящее время оценивает правовую ситуацию с российским подразделением «Юнипро» в связи с публикацией закона президента Владимира Путина о введении внешнего управления на активы недружественных стран в России. Об этом компания заявила в пресс-релизе на своем сайте.

Uniper с конца 2022 года фактически не может осуществлять операционный контроль над дочерней компанией в России. С конца прошлого года «Юнипро» деконсолидирована и практически полностью списана с баланса материнской компании.

Холдинг также напоминает, что принял решение продать долю в «Юнипро» летом 2021-го и осенью того же года проинформировал об этом российское правительство. В сентябре 2022 года компания подписала контракт с покупателем из России, однако пока так и не получила разрешение на сделку.

Указ об ответном изъятии иностранных активов был подписан президентом Путиным 25 апреля. В частности, в случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России. При этом в документе отмечается, что временное управление активами недружественных стран может прекращаться по решению президента России. Закон вступил в силу в день его подписания.

В Кремле объяснили инициативу необходимостью сформировать компенсационный фонд для ответных мер на случай, если западные страны пойдут на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что указ позволит обеспечить стабильную работу значимых для отечественной экономики компаний и исключить риски негативного влияния политики недружественных государств.