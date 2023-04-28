Стала известна причина взрыва в Николаеве

«Страна.ua»: неизвестный бросил гранату в автомобиль в Николаеве, пострадала женщина

Взрыв в Николаеве произошел из-за того, что неизвестный бросил гранату в автомобиль. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua» «Политика страны».

По словам очевидцев, мужчина в камуфляжной одежде подошел к водителю «Жигулей», который ремонтировал автомобиль, и потребовал у него денег. После отказа неизвестный бросил гранату в стоящую рядом с автомобилем женщину.

В результате произошедшего женщина получила осколочные ранения. Также пострадал и сам злоумышленник. На месте происшествия работают правоохранители.

В ночь на 28 апреля взрывы произошли в Киеве, Днепре, Полтавской и Николаевской областях. По все территории Украины была объявлена воздушная тревога.