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13:35, 28 апреля 2023Бывший СССР

Песков заявил о стремлении Молдавии стать недружественной России страной

Представитель Кремля Песков: Молдавия стремится стать недружественной России страной

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Руководство Молдавии стремится сделать страну недружественной России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, это страна, которая сейчас стремительно старается стать недружественной нам страной. Можно сожалеть в этой связи», — сказал Песков, комментируя заявление молдавских властей о запрете въезда президенту России Владимиру Путину в республику.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сказал, что власти страны откажут во въезде в страну президенту России Владимиру Путину. Таким образом глава правительства ответил на вопрос журналиста, сможет ли въехать в Молдавию российский лидер.

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Алевтина Запольская
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