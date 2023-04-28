В турецком элитном жилом комплексе вспыхнул мощный пожар

В турецком Измире в элитном жилом комплексе вспыхнул мощный пожар, пострадали семь человек

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В элитном жилом комплексе в турецком городе Измире в ночь на 28 апреля вспыхнул мощный пожар, жильцов удалось эвакуировать. Об этом сообщает Hürriett.

Огонь вспыхнул на восьмом этаже 40-этажного дома в районе Йеникале, пламя за короткое время охватило здание, на место прибыли бригады пожарных, медиков и полиции, с места горения доносились звуки взрывов.

Как сообщил в Twitter министр здравоохранения Фахреттин Коджа, пострадали семь человек, многие из них надышались угарным газом. Министр молодежи и спорта Мехмет Касапоглу уточнил, что некоторые выпрыгнули из окон квартир из-за паники и получили травмы.

Спустя семь часов пожарные смогли взять возгорание под контроль, в настоящее время огонь практически потушен, потребовалось 25 расчетов, а также вертолеты из Анкары и Айдына. Губернатор Измира Селим Кешгер заявил, что жертв нет, однако один подъезд выгорел полностью.

Причины пожара не установлены, Генеральная прокуратура Измира начала судебное расследование, сообщает Turkish Time.

Ранее пожар в жилом здании в старой части Дубая унес жизни 16 человек. Возгорание произошло в субботу, 15 апреля, на четвертом этаже многоквартирного дома в районе Аль-Рас.