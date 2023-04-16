При пожаре в жилом доме в Дубае погибли 16 человек

Khaleej Times: пожар в старой части Дубая унес жизни 16 человек

Пожар в жилом здании в старой части Дубая унес жизни 16 человек. Об этом пишет издание Khaleej Times со ссылкой на службу гражданской обороны города.

Как уточняется, возгорание произошло в субботу, 15 апреля, на четвертом этаже многоквартирного дома в районе Аль-Рас. Этот квартал известен старейшим в городе рынком, где проживает много его сотрудников.

«Пожар привел к гибели 16 человек, еще 9 пострадали. Предварительное расследование показало, что причиной возгорания стало несоблюдение требований охраны и безопасности здания», — сообщается в тексте официальных служб.

Команда спасателей Дубая подчеркнула для владельцев недвижимости и жителей квартир важность «досконально соблюдать требования и указания по безопасности, чтобы избежать инцидентов».

Ранее стало известно о гибели трех человек в результате пожара в российском городе Асино Томской области. Возгорание случилось в деревянном здании около трех часов ночи, а площадь пожара составила 181 квадратный метр. Ликвидировать огонь удалось команде пожарных из 14 человек к 06:22.

