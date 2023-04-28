В пермском театре отменили спектакль об Украине по прозе Прилепина

В пермском театре отменили спектакль об Украине по прозе писателя Захара Прилепина

В пермском Чайковском театре драмы и комедии отменили намеченную на 5 мая премьеру спектакля «Смерти нет», а его режиссера и худрука учреждения культуры Александра Борисова уволили. Об этом сообщает URA.RU.

Постановка основана на рассказах писателя Дмитрия Стешина и прозе авторства Захара Прилепина и посвящена теме Великой отечественной войны и современной ситуации на Украине. Отмечается, что отмена произошла «по техническим причинам», однако, по словам Борисова, это связано с позицией актеров, выступающих против спецоперации.

«Получил уведомление о прекращении со мной трудовых отношений. Уволен по 278 статье — без объяснения причин. Конечно, в устной форме мне проговорили в Управлении культуры, что причина увольнения в заявлениях об уходе от пяти артистов театра... Мне было известно отношение этих актеров к спецоперации на Украине. В октябре один "испуганный патриот" покинул Россию и театр в период мобилизации», — написал Борисов в соцсетях. Текст также распространил Прилепин.

Постановщик уверен, что после его увольнения актеры вернутся в театр. Он объяснил это тем, что администрация поддерживает их, а не художественного руководителя.

24 апреля сообщалось, что в Государственном театре наций в Москве отменили показы спектакля «Сказка про последнего ангела» с участием народной артистки Лии Ахеджаковой.