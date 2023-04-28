Россиянин вспорол живот матери после празднования освобождения из колонии

В Казани сын вспорол ножом живот матери во время празднования освобождения из колонии

В Казани 33-летний сын напал с ножом на мать и отчима во время празднования освобождения из колонии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла на улице Нурихана Фаттаха. Мужчина вышел на свободу и приехал к своим родным. Они решили отметить это событие и устроили застолье. Выпив спиртное, россиянин внезапно разозлился, схватил нож, напал на отчима, изрезал его, а потом погнался за матерью в подъезд и вспорол ей живот.

В результате россиянка скончалась на месте, а отчима госпитализировали в критическом состоянии. Сейчас врачи борются за его жизнь.