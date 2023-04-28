Украинская беженка разделась в эфире британского телешоу

Беженка с Украины в поисках любви разделась в эфире скандального британского телешоу

Беженка с Украины по имени Мария приняла участие в скандальном британском телешоу Naked Attraction. По правилам проекта герои должны обнажаться друг перед другом. Об этом пишет газета Bristol Post.

В синопсисе выпуска говорится, что девушка попробует построить романтические отношения в ближайшую среду на телеканале Channel 4, а помогать ей будет ведущая Анна Ричардсон.

Как пишет издание, Мария рассказала в студии, что была вынуждена переехать в Великобританию из-за страха за собственную жизнь. По правилам шоу, главный герой должен выбрать, с кем из шести участников он пойдет на свидание после эфира. Кандидаты знакомятся, будучи обнаженными и пытаются разговаривать на личные темы, чтобы лучше узнать друг о друге. Во время съемок она отвергла несколько претендентов на свидание с ней, но в итоге все же согласилась встретиться с одним из участников.

Ранее сообщалось, что украинка Нина Власова попросила ООН помочь вернуть в страну 14-летнюю дочку, которая в марте 2022 года уехала в Россию с тетей. По словам женщины, она до сих пор не может вернуть ребенка назад, а на территорию РФ въезжать не хочет, так как «рискует потерять свободу»

