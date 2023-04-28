Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:29, 28 апреля 2023Бывший СССР

Украинская беженка разделась в эфире британского телешоу

Беженка с Украины в поисках любви разделась в эфире скандального британского телешоу

Фото: Annette Riedl / Globallookpress.com

Беженка с Украины по имени Мария приняла участие в скандальном британском телешоу Naked Attraction. По правилам проекта герои должны обнажаться друг перед другом. Об этом пишет газета Bristol Post.

В синопсисе выпуска говорится, что девушка попробует построить романтические отношения в ближайшую среду на телеканале Channel 4, а помогать ей будет ведущая Анна Ричардсон.

Как пишет издание, Мария рассказала в студии, что была вынуждена переехать в Великобританию из-за страха за собственную жизнь. По правилам шоу, главный герой должен выбрать, с кем из шести участников он пойдет на свидание после эфира. Кандидаты знакомятся, будучи обнаженными и пытаются разговаривать на личные темы, чтобы лучше узнать друг о друге. Во время съемок она отвергла несколько претендентов на свидание с ней, но в итоге все же согласилась встретиться с одним из участников.

Ранее сообщалось, что украинка Нина Власова попросила ООН помочь вернуть в страну 14-летнюю дочку, которая в марте 2022 года уехала в Россию с тетей. По словам женщины, она до сих пор не может вернуть ребенка назад, а на территорию РФ въезжать не хочет, так как «рискует потерять свободу»

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Путин разрешил соблюдать потолок цен на нефть при одном условии
Лера Кудрявцева отреагировала на задержание Елены Блиновской
Минфин подготовит новые предложения по НДФЛ для работающих из-за границы россиян
Правительство нашло способ стабилизировать цены на важные товары
Названы способы избежать мучительных пробуждений среди ночи
Россиянам разъяснили понятие госизмены
В Кремле прокомментировали информацию о платежной системе для туристов в Турции
Информацию о подорожании овощей и фруктов при отказе от сеток опровергли
В России оценили действия Китая после призыва Украины определиться
Украинская беженка разделась в эфире британского телешоу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.