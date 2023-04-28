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20:38, 28 апреля 2023Бывший СССР

Украинка попросила ООН вернуть уехавшую в Россию дочку

Украинка попросила ООН вернуть 14-летнюю дочку, уехавшую в Россию с тетей

Фото: Manuel Elias / Globallookpress.com

Украинка Нина Власова попросила ООН помочь вернуть в страну 14-летнюю дочку, которая в марте 2022 года уехала в Россию с тетей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Во время обстрела харьковского региона, приграничного к РФ, в 2022 году моя дочь и ее тетя поехали в РФ - в единственную сторону, где можно было спастись в тот момент», — рассказала женщина, выступая по видеосвязи на неформальном заседании Совета безопасности ООН.

По словам украинки, она до сих пор не может вернуть ребенка назад, а на территорию России въезжать не хочет, так как «рискует потерять свободу».

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Алевтина Запольская
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