Украинка попросила ООН вернуть уехавшую в Россию дочку

Украинка попросила ООН вернуть 14-летнюю дочку, уехавшую в Россию с тетей

Украинка Нина Власова попросила ООН помочь вернуть в страну 14-летнюю дочку, которая в марте 2022 года уехала в Россию с тетей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Во время обстрела харьковского региона, приграничного к РФ, в 2022 году моя дочь и ее тетя поехали в РФ - в единственную сторону, где можно было спастись в тот момент», — рассказала женщина, выступая по видеосвязи на неформальном заседании Совета безопасности ООН.

По словам украинки, она до сих пор не может вернуть ребенка назад, а на территорию России въезжать не хочет, так как «рискует потерять свободу».