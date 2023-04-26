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14:40, 26 апреля 2023Россия

Названа причина затруднения передачи украинских детей из Крыма на родину

Львова-Белова: возвращение украинских детей из Крыма затруднено тем, что их родители в ЕС

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Передача украинцам их детей, которые отдыхали в Крыму и не вернулись вовремя, прежде всего затруднена тем, что их родители сейчас находятся в Евросоюзе (ЕС). Такую причину назвала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает ТАСС.

Омбудсмен пояснила, что всех украинских детей, которые были в Краснодарском крае, вернули на родину их законным представителям.

«В Крыму у нас осталось шесть детей, но самое главное, что у этих детей родители находятся в странах Евросоюза, то есть возвращение к родителям чуть сложнее, чем у детей, у которых родители, например, на Украине или в новых регионах России», — разъяснила Львова-Белова.

Она подчеркнула, что аппарат детского омбудсмена обратился к Международному Красному Кресту. Львова-Белова также заверила, что остается на связи с украинскими родителями.

«Мы выполняем нашу главную задачу. Главный приоритет — каждый ребенок должен быть в своей кровной семье», — резюмировала она.

4 апреля Львова-Белова рассказала, что дети с Украины и из новых регионов России подвергаются травле. Тогда она отметила, что в каждом конкретном случае аппарат детского омбудсмена разбирается отдельно.

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Анна Щербакова
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