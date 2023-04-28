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10:21, 28 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин зарезал бывшую жену из-за чувства ревности и пошел под суд

Под Волгоградом будут судить 44-летнего мужчину, зарезавшего бывшую жену из-за ревности

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Волгоградской области суд рассмотрит дело 44-летнего мужчины об убийстве 42-летней бывшей супруги. Об этом в пятницу, 28 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 23 января потерпевшая приехала к бывшему мужу в частный дом на улице Ровинского села Гусевка. Они начали ссориться, так как мужчина приревновал экс-супругу. Тогда он схватил нож и зарезал жертву.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Отмечается, что после совершения преступления россиянин позвонил матери погибшей, которая и вызвала полицейских.

Ранее стало известно, что жителю Карачаево-Черкесии дали 19 лет за убийство супругов из-за конфликта с его матерью.

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Екатерина Власова
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