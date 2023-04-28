Британцев призвали не косить траву

Организация Plantlife в Великобритании призвала не косить траву, чтобы сохранить цветы

Представители благотворительной организации Plantlife призвали жителей Великобритании не косить траву на своих газонах, чтобы сохранить нетронутыми полевые цветы. Об этом сообщает The Guardian.

Организация запустила акцию под названием «Май без газонокосилок». Специалисты отметили, что некоторые цветы нужно сохранить, так как они способны уничтожать более жесткую траву и позволяют появляться другим полевым цветам. К тому же часть из них является пищей для более 100 видов насекомых.

По словам экспертов, отказ от газонокосилок позволит снизить углеродный след. «Дикие растения являются основой жизни и фактически формируют мир, в котором мы живем. Однако каждый пятый полевой цветок в Великобритании находится под угрозой, и нам необходимо срочно принять меры, остановить потери. Отказ от газонокосилок в мае может принести большую пользу природе, обществу и климату», — заявила Никола Хатчинсон из Plantlife.

Похожую акцию проводили во многих частях Англии в июле 2021 года. Тогда там перестали косить траву, чтобы создать в городах пространства дикой природы. По словам специалистов, отказавшись от кошения травы, можно снизить количество выбросов углерода в атмосферу и частично сэкономить бюджет городов.