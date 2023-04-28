Окопы с погибшими под Артемовском бойцами ВСУ попали на видео

«РВ» опубликовала кадры окопов под Артемовском с телами погибших солдат ВСУ

Погибшие под Артемовском (дореволюционное название города, принятое на Украине, — Бахмут) солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в объектив беспилотника, кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Результат работы бойцов ЧВК "Вагнер" под городом, в районе которого сохраняется высочайшая интенсивность боев», — отметили авторы канала в подписи к посту, добавив, что ВСУ «продолжают подтягивать резервы».

Ранее в сети опубликовали скриншот переписки погибшего под Артемовском бойца Вооруженных сил Украины о потерях Киева.