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12:00, 28 апреля 2023Россия

Россияне протащили прикованную цепью к машине собаку по трассе и попали на видео

Babr Mash: жители Забайкальска приковали собаку к машине цепью и протащили по трассе

В Забайкальском крае местные жители приковали собаку к машине цепью и протащили по трассе. Их удалось остановить очевидцу произошедшего, запись которого опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

Кадры сняты россиянином, заметившим перед своей машиной внедорожник, к задней части которого был привязан пес. Очевидец заставил водителя остановиться и начал требовать освободить животное, которое лежало на асфальте на четвереньках. Когда неравнодушный мужчина напомнил хозяйке пса о статье за жестокое обращение с животными, женщина в грубой форме с нецензурной бранью предложила не пугать ее. «Ты че, умный или че? Людей надо жалеть!» — возмутилась она. В свою очередь, спутник женщины все это время подчеркивал, что был против подобного обращения с собакой.

Как пишут авторы поста, в результате россияне освободили пса и посадили в багажник. По словам местных жителей, таким образом они хотели перевоспитать собаку, которая якобы бросалась на людей.

Ранее житель Санкт-Петербурга задушил ремнем свою собаку и выбросил труп на улицу. На кадрах с камер наблюдения видно, как россиянин выносит из подъезда завернутое в полиэтилен обездвиженное животное. Выйдя во двор, мужчина оставляет тело на обочине возле одного из припаркованных автомобилей.

Константин Лысяков
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