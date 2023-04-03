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20:08, 3 апреля 2023Россия

Петербуржец задушил свою собаку ремнем, выбросил у подъезда и попал на видео

Житель Санкт-Петербурга задушил свою собаку ремнем и выбросил ее тело возле подъезда

Житель улицы Доблести в Санкт-Петербурге задушил ремнем свою собаку и выбросил труп на улицу. Об этом сообщил фонд помощи животным «Северный медведь» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах с камер наблюдения видно, как россиянин выносит из подъезда завернутое в полиэтилен обездвиженное животное. Выйдя во двор, мужчина оставляет тело на обочине возле одного из припаркованных автомобилей.

Как рассказал директор фонда Сергей Лучинский, после осмотра животного патологоанатом пришел к выводу, что оно было задушено. Кроме того, на шее собаки еще оставался брючный ремень. Волонтеры собрали всю информацию о произошедшем и собираются настаивать на возбуждении уголовного дело в отношении хозяина пса, личность которого уже установлена.

Ранее пьяный житель Омска жестоко избил свою таксу, укусил ее за ухо и бросил в закрытой квартире. В местном приюте для животных, куда собаку отвезли соседи россиянина, рассказали, что в результате мужчина сломал питомцу позвоночник и отбил внутренние органы. На следующий день он хотел забрать таксу, но передумал после того, как узнал стоимость лечения. Спустя несколько дней у нее остановилось сердце.

Константин Лысяков
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