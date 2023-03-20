Пьяный россиянин жестоко избил свою таксу и укусил ее за ухо

Пьяный житель Омска жестоко избил свою собаку, укусил ее за ухо и сломал позвоночник

Пьяный житель Омска жестоко избил свою таксу, укусил ее за ухо и бросил в закрытой квартире. Об этом сообщили сотрудники приюта для животных «Омские хвостики» в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, мужчина подобрал собаку на улице несколько лет назад. В день случившегося россиянин выпил спиртное и по неизвестной причине набросился на питомца.

«Напился, да так, что избил Марселя руками и ногами, предположительно, откусив собаке ухо (судя по характеру ран). Сломал позвоночник, отбил органы», — рассказали в приюте.

Мужчина запер искалеченную таксу в квартире. Соседи пришли на помощь собаке и отвезли ее в приют, где животному назначили операцию. На следующий день мужчина решил забрать питомца, но передумал после того, как узнал стоимость лечения.

Спустя несколько дней у собаки остановилось сердце. Сотрудники приюта написали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске пьяный мужчина заживо сжег бездомную собаку, которая облаяла его декоративного пса. По словам местных жителей, собака не проявляла агрессии к людям и была любимицей двора.