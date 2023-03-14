Пьяный россиянин заживо сжег облаявшего его декоративную собаку бездомного пса

Житель Хабаровска сжег будку с псом, который облаял его декоративную собаку

В Хабаровске пьяный мужчина заживо сжег бездомного пса, который облаял его декоративную собаку. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

Как сообщило ведомство, в феврале в полицию обратились жители дома на Артемовской улице, заявившие, что кто-то сжег установленную горожанами будку, в которой в течение года проживал бездомный пес по кличке Рыжик. Спасти животное не удалось. По словам россиян, собака не проявляла агрессии к людям и была любимицей двора.

В ходе проверки участковые установили, что будку поджег 49-летний мужчина, проживающий неподалеку. В разговоре с полицией он объяснил, что во время прогулки Рыжик облаял его декоративную собаку. Это разозлило россиянина, поэтому он облил горючим будку с находившейся внутри дворнягой и сжег, после чего скрылся.

В свою очередь, управление Следственного комитета по Хабаровскому краю возбудило в отношении мужчины уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным. Сейчас ведомство устанавливает остальные обстоятельство произошедшего.

Ранее пьяный житель Солнечного района Хабаровского края украл и зарезал лабрадора. Россиянин заметил собаку, когда возвращался в восемь утра из магазина, и решил забрать ее домой, где распивал спиртные напитки с гостями. Однако животное стало требовать от собутыльников внимания. Любовницу хозяина квартиры начала раздражать назойливость собаки, поэтому мужчина взял нож и ударил пса в сердце. Тело он положил в ванную, а спустя три дня, когда по дому распространился трупный запах, отнес на помойку.