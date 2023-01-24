Пьяный россиянин украл лабрадора, зарезал его и три дня продержал тело в ванной

Житель Хабаровского края украл лабрадора, зарезал его и три дня продержал тело в ванной

Пьяный житель Солнечного района Хабаровского края украл лабрадора, зарезал его и три дня продержал тело животного в ванной. Об этом сообщает KP.RU .

По информации издания, в октябре 2021 года породистая собака сорвалась с поводка хозяйки и убежала. На улице пса заметил пьяный россиянин, возвращавшийся в восемь утра из магазина. Животное не проявило агрессии, и мужчина решил забрать его домой, где распивал спиртные напитки с гостями. Однако лабрадор начал требовать от собутыльников внимания. Любовницу хозяина квартиры начала раздражать назойливость собаки, поэтому мужчина взял нож и ударил пса в сердце. Тело он положил в ванную, а спустя три дня, когда по дому распространился трупный запах, отнес на помойку.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о краже. Суд вынес обвинительный приговор и назначил россиянину наказание в виде обязательных работ сроком на 480 часов, а также взыскал в пользу хозяйки стоимость лабрадора, оценив его в 18 тысяч рублей.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых подростки жестоко расправляются с собакой ножами и снимают с нее шкуру. В МВД установили, что видео сняли два 17-летних жителя Михайловского района. После задержания они объяснили, что таким образом хотели привлечь к себе внимание других пользователей сети.