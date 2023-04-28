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12:56, 28 апреля 2023Наука и техника

В атмосфере ультрагорячей планеты впервые нашли редкий металл

Астрономы Лундского университета нашли тербий в атмосфере газовой экзопланеты KELT-9 b

Изображение: NASA - NASA / JPL-Caltech / Wikimedia

Ученые Лундского университета в Швеции обнаружили редкий металл тербий в атмосфере горячего газового гиганта KELT-9 b, который находится на расстоянии около 670 световых лет от Земли. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

KELT-9 b, открытая в 2016 году, является самой горячей из известных экзопланет галактики, находящейся на расстоянии около 670 световых лет от Земли. Средняя равновесная температура достигает около четырех тысяч градусов Цельсия, что позволяет отнести ее к ультрагорячим юпитерам. Благодаря тому, что планета проходит на фоне диска родительской звезды, ученым удалось проанализировать химический состав атмосферы во время транзита.

Исследователи использовали метод кросс-корреляционной спектроскопии, позволяющий избавиться от лишних сигналов, создаваемых как родительской звездой планеты, так и атмосферой самой Земли, которая зашумляет данные, получаемые наземными инструментами. Наблюдения были проведены с помощью спектрографа HARPS-N на телескопе Telescopio Nazionale Galileo (Канарские острова) и спектрографа CARMENES в обсерватории Calar Alto (Испания).

Результаты подтвердили существование в атмосфере KELT-9 b водорода, натрия, магния, кальция, скандия, титана, хрома, ванадия и бария. Кроме того, был выявлен ионизированный тербий, который никогда прежде не наблюдался в атмосфере экзопланеты.

Тербий является редкоземельным металлом, относящимся к лантаноидам. Вещество было обнаружено в 1843 году шведским химиком Карлом Густавом Мосандером в шахте Иттербю на Стокгольмском архипелаге. Это вещество очень редко встречается в природе, и сегодня 99 процентов мирового производства тербия, используемого в высоких технологиях, приходится на горнодобывающий район Баян-Обо во Внутренней Монголии.

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Александр Еникеев
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