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02:52, 28 апреля 2023Экономика

Стало известно о попытке Украины поднять цену транзита российской нефти дважды

«Ъ»: Украина пытается поднять цену транзита российской нефти в два этапа к 1 августа
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Украина пытается поднять цену транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в два этапа, об этом стало известно газете «Коммерсантъ».

Отмечается, что Киев пересмотрел свои предложения с апреля, после того, как пытался поднять тариф вдвое. Теперь предлагается двухэтапное подорожание с 13,6 евро на данный момент, до 17 евро к 1 июня (на 25 процентов) и до 21 евро за тонну с 1 августа (еще на 23,5 процента).

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Издание сообщает, что в «Транснефти» получили уведомление от «Укртранснафты», однако заявили, что не ведут никаких переговоров.

Рост ставок Украина будет обсуждать напрямую с потребителями нефти, в первую очередь с Венгрией, а также со Словакией и Чехией. Однако российские Минэнерго и «Транснефть» вносят аванс за транзит через украинскую территорию, стоимость транспортировки закладывается в цену поставки.

Отмечается, что в дальнейшем страны-потребители могут перейти на прямую оплату перекачки топлива до своих границ, однако этот процесс будет длительным, в силу необходимости изменений в системе контроля за объемами и качеством нефти.

О намерении Украины удвоить доход от транзита нефти стало известно 25 марта. Повышение станет уже вторым за год — в январе тариф вырос на 18,3 процента, до 13,6 доллара за тонну. В Киеве объясняли такое требование необходимостью постоянного восстановления инфраструктуры, которая разрушается в результате боевых действий на территории страны.

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Марина Совина
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