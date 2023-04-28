Стало известно о попытке Украины поднять цену транзита российской нефти дважды

«Ъ»: Украина пытается поднять цену транзита российской нефти в два этапа к 1 августа

Украина пытается поднять цену транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в два этапа, об этом стало известно газете «Коммерсантъ».

Отмечается, что Киев пересмотрел свои предложения с апреля, после того, как пытался поднять тариф вдвое. Теперь предлагается двухэтапное подорожание с 13,6 евро на данный момент, до 17 евро к 1 июня (на 25 процентов) и до 21 евро за тонну с 1 августа (еще на 23,5 процента).

Издание сообщает, что в «Транснефти» получили уведомление от «Укртранснафты», однако заявили, что не ведут никаких переговоров.

Рост ставок Украина будет обсуждать напрямую с потребителями нефти, в первую очередь с Венгрией, а также со Словакией и Чехией. Однако российские Минэнерго и «Транснефть» вносят аванс за транзит через украинскую территорию, стоимость транспортировки закладывается в цену поставки.

Отмечается, что в дальнейшем страны-потребители могут перейти на прямую оплату перекачки топлива до своих границ, однако этот процесс будет длительным, в силу необходимости изменений в системе контроля за объемами и качеством нефти.

О намерении Украины удвоить доход от транзита нефти стало известно 25 марта. Повышение станет уже вторым за год — в январе тариф вырос на 18,3 процента, до 13,6 доллара за тонну. В Киеве объясняли такое требование необходимостью постоянного восстановления инфраструктуры, которая разрушается в результате боевых действий на территории страны.

