В России впервые за три года появились горящие путевки на курорты Турции

АТОР: россиянам предложили горящие путевки на курорты Турции весной

У россиян появилась возможность выгодно отдохнуть в Турции весной — туроператоры начали предлагать туристам горящие путевки на дорогие курорты республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

По словам эксперта, горящие предложения в Турцию у представителей турбизнеса появились впервые за три года. Большинство подобных путевок приходится на курорты Мраморного и Эгейского морей, поскольку туры по данным направлениям дорогие и плохо продаются.

«Когда стало понятно, что динамика продаж не догоняет те темпы, которые были запланированы туроператорами, пришлось снижать цены», — заявила Ломидзе, отметив, что на другие регионы республики спецпредложений в ближайшее время ожидать не стоит.

Ранее сообщалось, что в ряде люксовых отелей Турции на первые майские выходные снизились цены. Так, на 24 процента упала стоимость недельного тура с размещением в пятизвездочной гостинице Calista Luxury Resort в Белеке с заездом 30 апреля. Он обойдется туристам в 280 тысяч рублей на двоих.