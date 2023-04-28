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16:25, 28 апреля 2023Мир

В ООН выразили обеспокоенность возможными нарушениями прав человека на Украине

Комитет ООН выразил обеспокоенность возможными нарушениями прав человека на Украине
СюжетНаселение России:

Фото: Mike Segar / Reuters

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации выразил озабоченность возможными нарушениями Вооруженными силами России и частными военными компаниями (ЧВК) прав человека на Украине. Об этом сообщает Reuters.

В докладе комитет перечислил среди нарушений «чрезмерное применение силы, произвольные задержания, убийства и насильственный переезд детей с Украины в Россию». Комитет призвал российские власти расследовать утверждения о нарушениях прав человека, включая «насильственные исчезновения, пытки и внесудебные казни».

По словам представителей организации, Москва отказалась предоставить информацию об украинском конфликте и отрицает «совершение зверств и преднамеренные нападения на гражданское население». «Отказ России рассмотреть эти вопросы не помешал нам затронуть их, но это усложнило нашу работу», — отметил член комитета Мехрдад Пайанде.

При этом Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на Украине заявила об отсутствии доказательств геноцида. Члены организации не смогли установить факты, которые можно отнести к нарушению прав человека или международного гуманитарного права.

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Семен Александров
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