В ООН выразили обеспокоенность возможными нарушениями прав человека на Украине

Комитет ООН выразил обеспокоенность возможными нарушениями прав человека на Украине

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации выразил озабоченность возможными нарушениями Вооруженными силами России и частными военными компаниями (ЧВК) прав человека на Украине. Об этом сообщает Reuters.

В докладе комитет перечислил среди нарушений «чрезмерное применение силы, произвольные задержания, убийства и насильственный переезд детей с Украины в Россию». Комитет призвал российские власти расследовать утверждения о нарушениях прав человека, включая «насильственные исчезновения, пытки и внесудебные казни».

По словам представителей организации, Москва отказалась предоставить информацию об украинском конфликте и отрицает «совершение зверств и преднамеренные нападения на гражданское население». «Отказ России рассмотреть эти вопросы не помешал нам затронуть их, но это усложнило нашу работу», — отметил член комитета Мехрдад Пайанде.

При этом Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на Украине заявила об отсутствии доказательств геноцида. Члены организации не смогли установить факты, которые можно отнести к нарушению прав человека или международного гуманитарного права.