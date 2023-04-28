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16:10, 28 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о неудачном контрнаступлении ВСУ в Артемовске

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о неудачном контрнаступлении Украины в Артемовске

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели неудачную попытку контрнаступления в Артемовске (украинское название — Бахмут), об этом РИА Новости рассказал боец частной военной компании «Вагнер».

«Противник пытается вернуть контроль над "дорогой жизни" на Хромово, по которой противник снабжает свою группировку. Пытались провести "накат" (контрнаступление — прим. «Ленты.ру») на данном участке, но безуспешно», — заявил собеседник агентства.

Со слов бойца ЧВК «Вагнер» стало известно, что «дорогой жизни» называют единственную асфальтированную трассу, по которой ВСУ могут снабжать подразделения в Артемовске. Они могут еще по полям проезжать. «Но, когда идут дожди, это достаточно затруднительно», — заключил он.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о нанесении удара по объединенному штабу командования обороной Артемовска. В ведомстве не уточнили, сколько офицеров ВСУ было уничтожено в результате удара.

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Алевтина Запольская
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