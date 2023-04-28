В России выросло число вакансий

В первом квартале 2023 года число вакансий в российском малом бизнесе увеличилось на 26%

В России число открытых вакансий в сегменте малого и среднего бизнеса (МСП) за первый квартал 2023 года выросло на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет Forbes со ссылкой на совместное исследование рекрутингового сервиса HeadHunter, банка «Точка» и маркетинговой компании Calltouch.

Общее количество предложений о работе выросло с 760 до 957 тысяч. Заметнее всего за три первых месяца года число вакансий увеличилось в отрасли культуры и искусства — на 51 процент в годовом выражении. Значительный рост отмечен также в сфере машиностроения и химических производств и удобрений. По мнению экспертов, общий рост числа вакансий связан с восстановлением бизнеса после введения антироссийских санкций в 2022 году.

Руководитель направления клиентской эффективности HeadHunter Наталья Данина отметила, что активный набор персонала идет и в сферах промышленного оборудования и техники, услуг для населения, включая фитнес и спорт, непищевых потребительских товаров — там число вакансий увеличилось на 15-25 процентов. Она пояснила, что эти отрасли испытывают потребность в работниках на фоне общего дефицита кадров и выхода на пенсию старшего поколения работников.

Снижение количества предложений о работе зафиксировано в финансовом секторе и перевозках (на 2 процента), а также в IT-сфере (на 8 процентов). По мнению Даниной, падение спроса на работников в IT-отрасли может объясняться отъездом основателей стартапов и сотрудников за рубеж.

Руководитель группы отдела продаж платформы «Авито Работа» Анна Осьмак согласна с авторами исследования. По ее подсчетам, число вакансий на платформе за первый квартал текущего года увеличилось на 154 процента в годовом выражении. Осьмак указала главной причиной повышенного спроса на сотрудников активный рост малого и среднего бизнеса. Генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Добровольский добавил, что за тот же период количество новых компаний МСП удвоилось по сравнению с первым кварталом 2022 года.

В рамках исследования специалисты проанализировали данные 500 тысяч компаний из реестра малого и среднего бизнеса. В их число вошли организации из десятков отраслей экономики, включая медицину, строительство и ресторанный бизнес.

Ранее опрос Центробанка России «Мониторинг предприятий» показал, что по итогам первого квартала 2023 года обеспеченность работниками у российских компаний находится на самом низком уровне с начала наблюдений, то есть с 1998 года. Наиболее острую нехватку кадров отмечают обрабатывающие производства, предприятия промышленности, водоснабжения, добычи полезных ископаемых, а также транспортировки и хранения.