На Западе рассказали о самом главном враге Украины

Newsweek: время стало главным врагом Украины, поскольку Запад может потерять терпение

Западное издание Newsweek рассказало о самом главное враге Украины. Как отмечается в статье, им стало время, поскольку Запад может потерять терпение и требует от Киева результата.

«Часики тикают. Так что время — самый большой враг Украины», — заявил журналу профессор Европейского института управления бизнесом Пушан Датт, подчеркнув, что ставки крайне высоки.

Он отметил, что Киеву придется убедить западных союзников в необходимости продолжать поддержку. Однако продемонстрировать значительные результаты на поле боя украинские военные тоже не могут из-за серьезной нехватки оборудования, говорится в материале.

Британский аналитик Ник Рейнольдс указал, что недавние утечки данных Пентагона показали острый дефицит ряда позиций, которые международные партнеры Украины не смогли или не захотели устранить, в частности в области средств противовоздушной обороны.

Ранее Вооруженные силы Украины признали превосходство российской армии в оружии. Об этом написали обозреватели The New York Times Майкл Швирц и Станислав Козлюк. «Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А еще есть танки, вертолеты и реактивные самолеты», — рассказал украинский рядовой, представившийся Павлом.

