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02:27, 28 апреля 2023Бывший СССР

ВСУ признали превосходство российской армии в оружии

NYT: ВСУ признали превосходство ВС России в оружии, несмотря на западные поставки Киеву

Фото: РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) признают превосходство российской армии в оружии, несмотря на поставки западного вооружения Киеву, пишут обозреватели The New York Times (NYT) Майкл Швирц и Станислав Козлюк.

Рядовой ВСУ по имени Павел рассказал журналистам, что бойцы не могут покинуть свои позиции, потому что Вооруженные силы (ВС) России постоянно ведут интенсивный обстрел. «Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А еще есть танки, вертолеты и реактивные самолеты», — отметил он.

Авторы статьи указали на то, что украинские солдаты понимают: западное оружие не гарантирует им успех. По их данным, Россия по-прежнему сохраняет численное преимущество в тяжелом вооружении, авиации и бронетехнике. Еще один украинский военный подчеркнул, что у России есть танки, боевые машины пехоты (БМП) и бронетранспортеры (БТР). «Мы не можем пойти на них с винтовками», — пожаловался он.

Ранее в Киеве рассказали, что украинская армия не может продвинуться из-за ряда причин — не хватает мобильных систем противовоздушной обороны (ПВО) и бронированных машин.

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Марина Совина
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