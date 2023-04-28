Неизвестные предложили россиянке «выбить» у «Вагнера» выплаты за погибшего зятя

Неизвестные предложили волгоградке «выбить» у ЧВК «Вагнер» выплаты за погибшего в СВО зятя

Неизвестные позвонили жительнице Волгограда и предложили «выбить» у ЧВК «Вагнер» выплаты за погибшего в зоне специальной военной операции (СВО) зятя. Об этом она рассказала региональному изданию V1.RU.

Россиянка пояснила, что мужчина вступил в «Вагнер», находясь заключении. В начале марта он погиб, похороны прошли 9 апреля. После этого женщина связалась с представителем ЧВК. «Мне сказали, что перечислят 5 миллионов рублей за смерть зятя», — пояснила россиянка, добавив, что сроков выплаты ей не назвали и сказали ждать.

После похорон ей позвонили неизвестные и, представившись юристами, предложили свою помощь в получении денег. «И я, дура, поехала», — призналась горожанка. Свои услуги компания оценила в 25 тысяч рублей, пять из которых потребовала авансом. Россиянка заключила договор, однако разорвать его и вернуть уплаченные деньги не смогла. Посоветовавшись с родственниками, она предположила, что с большой долей вероятности это были мошенники. Женщина обратилась в полицию.

Ранее в Совете по правам человека при президенте России призвали трудоустроить всех помилованных заключенных, служивших в ЧВК «Вагнер». В организации отметили важность содействия возвращению вагнеровцев к мирной жизни. В противном случае возможен рост количества совершенных преступлений, предупредили в СПЧ.

