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23:21, 28 апреля 2023Россия

В центре Санкт-Петербурга загорелось здание c отелем и кинотеатром

В Петербурге на Невском проспекте загорелось здание кинотеатра «Художественный»

Пожар произошел на мансардном этаже пятиэтажного здания на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Спасатели эвакуировали 25 человек. Об этом сообщает городской главк МЧС РФ в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в здании на Невском проспекте, 67 поступило в 20.26 по московскому времени. На мансардном этаже здания, где располагаются кинотеатр «Художественный», отель и несколько других организаций, происходило горение на площади 15 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован спустя час после того, как поступил звонок. На месте происшествия работали 25 спасателей и пять единиц техники.

Ранее сообщалось, что на складе текстильной продукции в Санкт-Петербурге случился пожар, в котором погиб человек. Возгорание охватило площадь 300 квадратных метров.

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Екатерина Подвигина
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