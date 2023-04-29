Житель Артемовска обвинил ВСУ в размещении позиций в жилых домах

Житель Артемовска Чекалин заявил, что ВСУ размещали позиции в домах и медучреждениях

Эвакуированный из Артемовска (украинское название — Бахмут) работник хлебокомбината Дмитрий Чекалин обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в том, что они размещали позиции не только в жилых домах, но и в медицинских учреждениях. Его слова приводит РИА Новости.

Местный житель отметил, что украинские военные начали размещать гаубицы и минометы на объектах гражданской инфраструктуры с лета 2022 года. Например, стреляли противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) с восьмого этажа девятиэтажки.

По словам Чекалина, возле этого дома находился вывезенный из Горловки в 2014 году институт иностранных языков, под которым расположен бункер, где находились позиции ВСУ.

Местный житель также отметил, что напротив «иняза», из стоматологического кабинета, и из здания фабрики «8-го марта» украинские военные также вели огонь из миномета или гаубицы.

Чекалин вместе с родителями прятался в подвале с июня 2022 года, в апреле семью эвакуировали из Артемовска.

Он добавил, что считает себя украинцем, однако не готов брать в руки автомат и идти воевать «против своих же друзей, знакомых, близких».

Ранее бывший заместитель командующего ССО ВСУ Сергей Кривонос заявил, что власти Украины не подготовили Артемовск к обороне должным образом. По словам генерал-майора, это привело к тому, что «каждый клочок земли в Бахмуте уже полит украинской кровью».

