Житель Артемовска обвинил ВСУ в размещении позиций в жилых домах
Эвакуированный из Артемовска (украинское название — Бахмут) работник хлебокомбината Дмитрий Чекалин обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в том, что они размещали позиции не только в жилых домах, но и в медицинских учреждениях. Его слова приводит РИА Новости.
Местный житель отметил, что украинские военные начали размещать гаубицы и минометы на объектах гражданской инфраструктуры с лета 2022 года. Например, стреляли противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) с восьмого этажа девятиэтажки.
По словам Чекалина, возле этого дома находился вывезенный из Горловки в 2014 году институт иностранных языков, под которым расположен бункер, где находились позиции ВСУ.
Местный житель также отметил, что напротив «иняза», из стоматологического кабинета, и из здания фабрики «8-го марта» украинские военные также вели огонь из миномета или гаубицы.
Чекалин вместе с родителями прятался в подвале с июня 2022 года, в апреле семью эвакуировали из Артемовска.
Он добавил, что считает себя украинцем, однако не готов брать в руки автомат и идти воевать «против своих же друзей, знакомых, близких».
Ранее бывший заместитель командующего ССО ВСУ Сергей Кривонос заявил, что власти Украины не подготовили Артемовск к обороне должным образом. По словам генерал-майора, это привело к тому, что «каждый клочок земли в Бахмуте уже полит украинской кровью».