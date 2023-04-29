В Белоруссии объяснили проведение военных учений

Глава Генштаба ВС Белоруссии: учения армии проводятся из-за напряженной ситуации у границ

Интенсивные военные учений белорусской армии проводятся из-за напряженной ситуации на границах государства, на это делается основной расчет при постановке задач боевой подготовки войск. Об этом заявил глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) республики генерал-майор Виктор Гулевич, сообщает «Sputnik Беларусь».

«Также накладывается та напряженная обстановка, которая складывается у границ нашей страны. Мы вынуждены реагировать на недружественных шаги наших соседей, которые проводят интенсивные мероприятия по боевой подготовке. И наши вооруженные силы поддерживают тонус на достаточно высоком уровне», — объяснил военачальник проведение многочисленных учений подразделений.

3 апреля в Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко началась комплексная проверка боеготовности Вооруженных сил. Она должна определить способность командиров управлять воинскими частями и подразделениями, когда их приводят в высшие степени боевой готовности.