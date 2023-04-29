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13:19, 29 апреля 2023Путешествия

Пилоты заметили неизвестный дрон при посадке в российском аэропорту

Shot: неизвестный беспилотник пролетел под самолетом при посадке в аэропорту Пулково

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) пролетел под самолетом при посадке в аэропорту Пулково. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Дрон белого цвета заметили пилоты, он пролетел под бортом ниже на 600 метров. Размер беспилотника установить не удалось.

Самолет летел из Владикавказа, пилот успешно совершил посадку в питерском аэропорту. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось об атакованной с беспилотников нефтебазе в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе. После удара дронов возник пожар, в настоящий момент он локализован.

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Алиса Удовик
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