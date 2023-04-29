Российские военные сбили вертолет Ми-8 и 14 беспилотников ВСУ

Средства ПВО уничтожили вертолет Ми-8 ВСУ, 14 БПЛА и перехватили 4 снаряда РСЗО HIMARS

Российские военные уничтожили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уточняется, что воздушное судно было ликвидировано вблизи поселка Райгородок. Кроме того, было сбито 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Котляровка, Токаревка Харьковской области, Кременная, Новодружеск, Оборотновка ЛНР, Кирилловка и Славное Донецкой народной республики.

Также известно, что за сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее Минобороны доложило, что войска России нанесли групповой удар по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины «Херсон».