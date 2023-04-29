Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:42, 29 апреля 2023Россия

Российские военные сбили вертолет Ми-8 и 14 беспилотников ВСУ

Средства ПВО уничтожили вертолет Ми-8 ВСУ, 14 БПЛА и перехватили 4 снаряда РСЗО HIMARS
СюжетМинобороны:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские военные уничтожили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уточняется, что воздушное судно было ликвидировано вблизи поселка Райгородок. Кроме того, было сбито 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Котляровка, Токаревка Харьковской области, Кременная, Новодружеск, Оборотновка ЛНР, Кирилловка и Славное Донецкой народной республики.

Также известно, что за сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее Минобороны доложило, что войска России нанесли групповой удар по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины «Херсон».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России сообщило об ударе по группировке войск ВСУ «Херсон»
Губернатор уточнил число атаковавших нефтебазу в Севастополе беспилотников
Момент наезда авто на мужчину на моноколесе в Москве попал на видео
Мужчина застрелил мошенника и продолжил свидание с возлюбленной
Крокодил утащил лежащую на пляже домашнюю собаку под воду и попал на видео
Захарова прокомментировала вторжение в школу при посольстве России в Польше
Российская армия пресекла деятельность диверсионной группы ВСУ в ДНР
Российские военные сбили вертолет Ми-8 и 14 беспилотников ВСУ
В СПЧ связали инцидент с посольской школой в Польше с грядущим Днем Победы
В Минобороны России отчитались о ведении боев на окраинах Артемовска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.