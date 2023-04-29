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10:56, 29 апреля 2023Россия

Контрнаступлению Украины на Крым пообещали «неприятные сюрпризы»

Гридчина заявила о «неприятных сюрпризах», которые ждут контрнаступление Украины на Крым

Кадр: Millet Channel / YouTube

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина пообещала, что анонсируемое украинской стороной контрнаступление на Крым столкнется со множеством «неприятных сюрпризов». Ее слова приводит РИА Новости.

«Даже если Киев решится наступать на Крымский полуостров, мы уверены в нашей армии и волевых решениях нашего президента и руководства республики», — говорит Гридчина. Она добавила, что украинская община получает множество обращений от жителей Украины. По ее словам, украинцы интересуются деятельностью общины: журналами, мероприятиями, а также жизнью украинцев в Крыму.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал контрнаступление Вооруженных сил страны (ВСУ) на Крым.

Глава государства заявил, что, по его мнению, украинским военным удастся оттеснить российские войска и вернуть полуостров под контроль Киева. Украинский лидер отметил, что успех Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет во многом зависеть от того, продолжит ли Запад поставки оружия.

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Алиса Удовик
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