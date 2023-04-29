Крокодил утащил лежащую на пляже домашнюю собаку под воду и попал на видео

9 News: в Австралии крокодил напал на двух собак на пляже и утащил одну под воду

На полуострове Кейп-Йорк, штат Квинсленд, Австралия, крокодил напал на домашнюю собаку, отдыхающую на пляже, и попал на видео. Об этом сообщает 9 News.

Собака вместе с другим псом лежала у моря, когда произошло нападение. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как крокодил медленно подплывает к двум домашним питомцам, а затем резко хватает одного из них, в то время как другой успевает убежать. После этого крокодил утащил жертву под воду.

Хозяйка собаки Джоннина Саво, позже узнавшая о произошедшем, призвала местных жителей быть внимательными и осторожными, находясь у воды. Департамент окружающей среды и науки штата ведет расследование произошедшего.

Ранее сообщалось, что слониха на водопое сразилась с напавшим на слоненка крокодилом, прогнала рептилию и защитила своего детеныша. Она не отступала до тех пор, пока крокодил не скрылся из виду.

