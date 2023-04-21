Слониха сразилась с крокодилом ради спасения слоненка и попала на видео

В Индии слониха прогнала крокодила из водоема и защитила слоненка

Слониха на водопое сразилась с напавшим на слоненка крокодилом, прогнала рептилию и защитила своего детеныша. Животные попали на видео, которое опубликовала в Twitter чиновница Индийской административной службы Суприя Саху.

На кадрах видно, как слониха и ее детеныш пили воду из небольшого водоема. В воде их поджидал огромный крокодил. Рептилия выжидала возможность напасть на слоненка.

Как только крокодил бросился на слоненка, слониха стала бить хищника ногами до тех пор, пока тот не покинул водоем. В это время слоненок прятался под телом матери. В ходе схватки слониха издала тревожный звук. Она не отступала до тех пор, пока крокодил не скрылся из виду. «Никакая сила на Земле не может быть сильнее, чем любовь матери к своему ребенку», — прокомментировала видео спасения Суприя Саху.

Видео впечатлило пользователей Twitter. «Храбрость матери не знает границ. Она сделает все, чтобы защитить своих детей», — написал один из подписчиков Саху. «Трогательное видео. Материнская любовь — сильнейшая любовь в мире», — отметил автор еще одного комментария. «Ее рев потряс меня! Крокодилу повезло, что он остался жив!» — подчеркнул еще один пользователь.

Ранее сообщалось, что разъяренная слониха в Замбии растоптала крокодила, который подобрался слишком близко к ее детенышу. Животное обвило хобот вокруг хвоста рептилии, начало бросать его из стороны в сторону и топтать.